25 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украина сможет рассчитывать на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) лишь после возвращения всех своих «оккупированных» территорий (Крым и республики Донбасса).

Оксана Переможенко, , 19:30 — REGNUM Украина сможет рассчитывать на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) лишь после возвращения всех своих «оккупированных» территорий (Крым и республики Донбасса). Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью изданию «Европейская правда».

Наколка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Восстановление территориальной целостности является важным условием для членства в Североатлантическом альянсе. Эстония полностью поддерживает получение Украиной плана членства в НАТО и ее полную интеграцию, однако пока нельзя сказать, когда эти планы осуществятся. Нужно сначала дождаться поворота истории», — сказала она.

Кальюлайд также отметила, что надеется на решение территориальных конфликтов на Украине политико-дипломатическим путем.

Заявление политика обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие указали на то, что президент Эстонии будто провоцирует Киев на военный конфликт. Иные отметили, что, в соответствии со словами эстонского президента, Украина никогда не будет в НАТО.

«Перевод с эстонского: разбирайтесь сами со своими проблемами», — написал Dima D.

«Такое впечатление, что Запад усиленно гонит Зеленского на войну…» — отметил Игорь Т.

«А это значит, никогда! Красиво выкрутилась, не отказала же!» — добавила Ирина Б.

«Украина и не желает их возвращать», — отреагировал Евгений Ч.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (сс) Arno Mikkor (EU2017EE)

«Еще пару раз «вернет», и столица переедет во Львов», — отметила Татьяна Николаевна Я.

«Украина не может вступить в НАТО потому, что при её создании она получила статус нейтральной страны!» — отметил Александр Т.

«Т. е. провокация к войнушке. Дескать, мы, мелочь пузатая, посмотрим, как вы справитесь, хлопцы. Смешительно!» — отреагировала Лилия А.

«До возврата своих территорий на момент вступления в состав СССР или до 1922?» — не без сарказма поинтересовался Сергей С.

«Там же еще Кубань надо забрать. Как много работы», — иронизирует Matteo G.

«То есть, собственно, поставили ультиматум, простить территории или никогда», — Антон Е.

«Правильно, пусть вернут России, Венгрии, Румынии территории», — подытожил Денис Р.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Украины Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы President.gov.ua

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Напомним, ранее Керсти Кальюлайд также заявила, что для того, чтобы вступить в Европейский союз, Украине необходимо усердно работать порядка 20 лет.

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Отметим, ранее президент Эстонии получила орден князя Ярослава Мудрого I степени после участия в международном форуме «Крымская платформа». Также подобную награду получили другие участники мероприятия: президенты Польши, Венгрии, Латвии, Литвы, Финляндии, Молдовы, Словении, президент Европейского совета и исполнительный вице-президент Европейской комиссии.