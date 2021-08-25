Киев, 25 августа, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский практически не выполнил прошлогодние обещания ко Дню независимости, сделанные в ходе празднований в 2020 году.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Об этом говорится в анализе организации Комитет избирателей Украины (КИУ), опубликованном сегодня, 25 августа.

Эксперты организации отмечают, что заявления президента касались соблюдения режима тишины в Донбассе, борьбы с коронавирусом, возвращения «оккупированных территорий», осуществления наказания в отношении лиц, подозреваемых в государственной измене.

Глава КИУ Алексей Кошель подчеркивает, что большинство обещаний и заявлений, которые сделал Зеленский в 2020 году, в итоге не были реализованы.

«В частности, в течение года власти не удалось обеспечить всеобъемлющее прекращение огня, на чем акцентировал президент во время своего выступления… фактически было провалено начало кампании по вакцинации населения от коронавируса, несмотря на заявления президента о полной готовности к таким действиям. Также Владимир Зеленский сменил свое отношение к проведению военных парадов, которые год назад называл «аттракционом для киевлян»», — отметил специалист.

ИА REGNUM напоминает, что в этом году на праздновании Дня независимости Зеленский также сделал ряд обещаний, схожих с теми, которые имели место год назад.