Новосибирск, 25 августа, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области в текущем году в эксплуатацию сдано более 12 тысяч квартир. По итогам семи месяцев 2021 года объём вводимого жилья вырос на 12,7% в (к уровню 2020 года). Об этом сообщило региональное правительство.

Строительство жилья

«В целом, на мой взгляд, строительная отрасль региона чувствует себя достаточно неплохо и, несмотря на непростые времена, объёмы жилищного строительства по Новосибирской области растут, — отметил в ходе расширенного заседания ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» сегодня, 25 августа, первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков. — Наступает такой период, когда средства есть и в областном, и в федеральном бюджете. Сейчас очень важно, чтобы увеличился объём инвестиций в отрасль. Под крупные инфраструктурные проекты выделяется большой объём государственных средств. Все это даёт серьёзный шанс для строительных компаний. Нужно продолжать стимулировать жилищное строительство, льготную ипотеку и так далее».

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, строители региона показывают стабильные результаты работы. Высокие показатели по объёмам жилищного строительства, по мнению Шмидта, позволили Новосибирской области сохранить первое месте в Сибирском федеральном округе.