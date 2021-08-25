Сиэтл, США, 25 августа, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Ребёнок с обложки культового гранж-альбома «Nevermind» группы Nirvana подал иск в суд на музыкантов, сообщает портал New Yowk Post.

Es.fanpop.com Курт Кобейн в проданном на аукционе кардигане во время концерта Nirvana MTV Unplugged in NY

Информационное агентство сообщает, что 30-летний Спенсор Элдон, изображенный на именной обложке, требует моральной компенсации за то, что его половые органы видел весь мир. Мужчина рассказал, что испытывает сильный эмоциональный стресс по этой причине и даже обращался за помощью к специалистам. Сейчас он требует возмещения морального ущерба. «Группа, фотограф и звукозаписывающие компании намеренно продавали детскую порнографию Спенсера и использовали шокирующий характер его образа, чтобы продвигать себя и свою музыку за его счет», — утверждает он в иске.