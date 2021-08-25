Москва, 25 августа, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Этим летом в детских лагерях отдохнули более четырёх с половиной миллионов детей, заявил 25 августа министр просвещения страны Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета.

Admobninsk.ru Летние каникулы

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Он пояснил, что этот показатель с прошлого года вырос на 1,2 млн. «Большую роль здесь сыграла программа туристического кешбэка — возврата половины стоимости путёвки», — добавил Кравцов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Superjob.ru, в России только девять процентов родителей отправили детей в оздоровительный лагерь, а 32% детей провели время дома.