Ханты-Мансийск, 25 августа, 2021, 17:11 — ИА Регнум. В столице Югры руководитель управляющей компании подозревается в сокрытии более 21 млн рублей от налоговой инспекции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Prokuror-kaluga.ru Контроль за уплатой налогов

По версии следствия генеральный директор предприятия, занимающегося управлением многоквартирными домами, зная о наличии у фирмы долгов по налогам и сборам, а также о выставленных налоговой поручений на списание со счетов предприятия сумм в размере долга, рассчитывался с контрагентами, минуя счета предприятия. Таким образом от налоговой инспекции было скрыто более 21 млн рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ. («Сокрытие денежных средств либо имущества, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»).

В рамках уголовного дела в служебных помещениях предприятия и контрагентов, в числе которых поставщики коммунальных ресурсов, проведены обыски и выемка документов.