Ново-Огарево, Московская область, 25 августа, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Школы полного дня в России очень востребованы, заявил 25 августа президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

(сс) Paul Fisher Домашнее задание

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"Так называемые школы полного дня очень востребованы сегодня», — сказал президент. Он поинтересовался, как идёт их развитие.

По словам главы государства, у детей должна быть возможность оставаться в школе после уроков. Это станет поддержкой для большого количества семей.

Он также обратил внимание на данные, по которым конфликты между школьниками и их родителями часто связаны с выполнением домашних заданий. При этом в продлённых группах есть возможность выполнить работы под руководством наставников.