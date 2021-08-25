Новосибирск, 25 августа, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Строительство четвёртого (платного) моста через реку Обь в Новосибирске ведётся в соответствии с графиком, работы ведутся на обоих берегах в круглосуточном режиме. Об этом сегодня, 25 августа, сообщила пресс-служба Группы «ВИС».

Четвертый мост через Обь

В компании уточнили, что на стройке объекта занято более 1100 человек и 150 единиц техники.

«На правом берегу реки продолжается сооружение 114-метрового пилона моста. К сегодняшнему дню его бетонное тело отлито на высоту 28 метров, произведено семь из 29 захваток бетонирования. Конструкция пилона в виде стилизованной буквы «Н» представляет собой две монолитные опоры, соединённые нижней бетонной и верхней стальной поперечными балками или так называемыми «перемычками». На этой неделе строители завершили бетонирование первой захватки нижней перемычки, которая обеспечит устойчивость всей конструкции. Она расположена на высоте 15 метров», — рассказали в пресс-службе.

На следующем этапе строительства пилона будут смонтированы металлические опорные части размером более двух метров каждая, на которые будет опираться балка жёсткости вантового пролётного строения. Построенный пилон с помощью вант будет удерживать неразрезное металлическое пролётное строение моста длиной более 380 метров.