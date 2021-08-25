Киев, 25 августа, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, предусматривающий установление 28 июля праздничным выходным днем — днем государственности Украины.

Верховная Рада

Об этом 25 августа сообщает аппарат украинского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ передан на рассмотрение руководству Верховной рады, дата его рассмотрения в комитете и сессионном зале пока неизвестна.

Напомним, что Зеленский объявил о введении нового праздника, дня украинской государственности, накануне, в ходе торжественного празднования 30-летия независимости Украины. Он также пояснил выбор даты для нового праздника:

«Мы начинаем отмечать день украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева — столицы Киевской Руси-Украины… Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности — в день крещения Киевской Руси-Украины», — заявил президент.