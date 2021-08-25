Москва, 25 августа, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В российских школах будут развивать воспитательную составляющую. Об этом 25 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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«Мы неуклонно будем ориентироваться на воспитательной составляющей школьного образования, обобщая и тиражируя лучший педагогический опыт», — сказал Кравцов.

Подчеркивая важность этого элемента, он обратил внимание на то, что образование без воспитания не формирует человека как личность.