Москва, , 17:05 — REGNUM Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» уже используются армиями одной из стран Африки и Казахстана, сообщил 25 августа глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

Боевая машина поддержки танков БМПТ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Об этом он рассказал в ходе форума «Армия-2021».

"Это высокозащищенная техника, имеющая достаточно мощное вооружение, приборы управления огнём, манёвренная весьма. Данная техника пользуется заслуженным интересом — мы если, без подробностей, осуществили поставки этих машин в одну из африканских стран, а до этого поставили нашим добрым друзьям из Казахстана», — сказал Шугаев.

Как сообщало ИА REGNUM, боевые машины поддержки танков (БМПТ) на данный момент выпускаются только в России. Вооруженные силы РФ приняли на вооружение БМПТ «Терминатор-2», предварительно испытав его в ходе военных операций в Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Малый ракетный корабль «Град» должен быть спущен на воду до 30 августа