Москва, 25 августа, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» уже используются армиями одной из стран Африки и Казахстана, сообщил 25 августа глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Боевая машина поддержки танков БМПТ

Об этом он рассказал в ходе форума «Армия-2021».

"Это высокозащищенная техника, имеющая достаточно мощное вооружение, приборы управления огнём, манёвренная весьма. Данная техника пользуется заслуженным интересом — мы если, без подробностей, осуществили поставки этих машин в одну из африканских стран, а до этого поставили нашим добрым друзьям из Казахстана», — сказал Шугаев.

Как сообщало ИА REGNUM, боевые машины поддержки танков (БМПТ) на данный момент выпускаются только в России. Вооруженные силы РФ приняли на вооружение БМПТ «Терминатор-2», предварительно испытав его в ходе военных операций в Сирии.