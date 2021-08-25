Владикавказ, , 17:03 — REGNUM В Северной Осетии отправлен в отставку глава министерства по национальным отношениям Аслан Цуциев. Он написал заявление об уходе с должности по собственному желанию и получил согласие на это врио главы республики Сергея Меняйло.

Портфель министра Дарья Драй © ИА REGNUM

Указ об освобождении от должности по собственному желанию был подписан 25 августа, передает ГТРК «Алания». По данным телекомпании, в настоящее время исполнять обязанности министра по национальным отношениям будет заместитель главы ведомства Алан Багиев.

Отмечено также, что на посту министра Аслан Цукиев отработал пять лет, с октября 2016 года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в апреле 2021 года отправил в отставку главу Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначил вместо него с приставкой врио бывшего полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Новый руководитель региона формирует свое правительство.

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