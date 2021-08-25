Владикавказ, 25 августа, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Северной Осетии отправлен в отставку глава министерства по национальным отношениям Аслан Цуциев. Он написал заявление об уходе с должности по собственному желанию и получил согласие на это врио главы республики Сергея Меняйло.

Дарья Драй ИА REGNUM Портфель министра

Указ об освобождении от должности по собственному желанию был подписан 25 августа, передает ГТРК «Алания». По данным телекомпании, в настоящее время исполнять обязанности министра по национальным отношениям будет заместитель главы ведомства Алан Багиев.

Отмечено также, что на посту министра Аслан Цукиев отработал пять лет, с октября 2016 года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в апреле 2021 года отправил в отставку главу Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначил вместо него с приставкой врио бывшего полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Новый руководитель региона формирует свое правительство.

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