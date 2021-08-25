Москва, 25 августа, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Развитие образовательной инфраструктуры и строительство новых школ является одним из приоритетов в работе властей. Об этом 25 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

В числе других направлений работы глава Минпросвещения назвал также поддержку педагогов.

«Много нерешённых задач. Мы продолжаем вести комплексную работу по всем направлениям. Приоритетом для нас по-прежнему будет развитие инновационной инфраструктуры, строительство современных, оснащённых лучшим оборудованием школ и детских садов, обеспечение доступа к электронным образовательным услугам и конечно профессиональный рост и социальная поддержка учителей», — сказал Кравцов.