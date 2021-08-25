Томск, 25 августа, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Томской области на бесплатное питание школьников направлено около 1 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в областной администрации.

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Питаться в школьных столовых бесплатно в Томской области будут не только младшеклассники, но и дети из малообеспеченных семей и ученики с ограничениями по здоровью. В 2021 году на эти цели будет израсходовано около 1 млрд рублей, в том числе 470 млн — из федерального бюджета.

Младшеклассников обеспечивают бесплатным горячим питанием по поручению президента РФ Владимира Путина. В Томской области это около 53 тысяч учеников.

Кроме того, в регионе организовано бесплатное питание для школьников из малообеспеченных семей и с ограничениями по здоровью. В 2021 году из областного бюджета на эти цели направят 430 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области учебный год для школьников начнётся в очном формате.

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