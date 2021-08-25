Липецк, 25 августа, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Новый внутрипоселковый распределительный газопровод открыт в селе Косыревка Липецкого района 25 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, принявший участие в церемонии открытия.

Пресс-служба администрации Липецкой области Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов

«Это замечательное событие. Не так много времени прошло с поручения президента о догазификации населенных пунктов, и уже сегодня мы видим первое исполнение. Более 21 тысячи домовладений подпадают в Липецкой области под программу догазификации. Она рассчитана на четыре года, и я думаю, что вместе мы успешно с ней правимся», — сказал Игорь Артамонов.

Протяженность газовых сетей в селе Косыревка составляет 17 км, они проложены по 17 улицам населенного пункта и позволяют подключить к природному газу 350 ранее негазифицированных домовладений. Газ жители села получают от существующей газораспределительной станции, в селе газифицированы 1 245 квартир и домовладений. Новые потребители могут подключиться к существующим сетям газоснабжения по программе догазификации, выполняемой в рамках поручений президента Владимира Путина.

После церемонии глава Липецкой области пообщался семьей Нефёдовых, которые воспользовались программой догазификации одними из первых в Косыревке. По словам Нефёдовых, программа дала возможность ускорить подключение дома к газу и в несколько раз снизить плату за отопление.

Глава региона подчеркнул, что необходимо ускорить присоединение домов к сетям и минимизировать затраты жителей.

«Программа востребована, принимаются заявки, на сегодня собрано более тысячи. Эти цифры увеличиваются. Мы должны сократить сроки подключения жителей к газу и сделать эту процедуру максимальной простой для людей», — сказал Игорь Артамонов.

Как отмечалось, дополнительные стимулы для реализации ускоренного механизма догазификации дают региональные меры поддержки. Льготные категории заявителей получают материальную помощь, в регионе действует программа возмещения 50% стоимости газификации жилого помещения.

Напомним, что в ноябре 2020 года председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021−2025 годы. Документ предусматривает реконструкцию и техническое перевооружение четырех газораспределительных станций, строительство межпоселковых газопроводов. Это позволит увеличить подачу газа действующим потребителям и подключить новых, в том числе резидентов особых экономических зон «Липецк» и «Тербуны». Также будут созданы условия для газификации восьми населенных пунктов в Грязинском, Долгоруковском, Краснинском и Лебедянском районах. По итогам реализации программы 100% технически возможная сетевая газификация Липецкой области будет завершена.