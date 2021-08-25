Вена, 25 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Украинские власти с февраля 2014 года продолжают проводить политику борьбы со всем русским, заявил 25 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мы отмечаем то, как наши коллеги относятся к свободному волеизъявлению крымчан, которое состоялось в ответ на государственный переворот на Украине и в ответ на угрозы этих путчистов выбить все русское из Крыма. Эта угроза, кстати, никуда не делась», — подчеркнул глава МИД России.

Кроме того, Сергей Лавров напомнил об интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором он посоветовал Донбасса, считающим себя русскими, уезжать в Россию, а также заявил тогда, что «без Украины цивилизации не будет».

«Ничем не отличается от того, какие угрозы звучали в феврале 2014 года из Киева в адрес крымчан, к сожалению… Поэтому нынешняя украинская власть полностью подчинена таким ультранационалистическим, неонацистским идеям, которые воплощаются в том числе в законах, принимаемых на Украине — об образовании, языках, коренных народах», — отметил Сергей Лавров.

По мнению главы МИД России, власти Украины «просто выкорчевывают всё, что требуют сделать Минские соглашения».

«Украинские власти просто не хотят их выполнять», — подытожил Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев готовит законодательную почву для фактического разрыва Минских соглашений.