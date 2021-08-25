Киев, 25 августа, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Украина получила от МВФ $2,7 млрд в результате распределения специальных прав заимствований (СПЗ), но эти средства могут быть потрачены строго двумя способами.

Javier Ignacio Acuña Ditzel МВФ

Об этом сообщает 25 августа пресс-служба украинского министерства финансов.

Ведомство отмечает, что полученные средства могут быть использованы для финансирования бюджета в этом бюджетном периоде или же сохранены для обеспечения финансирования бюджета в следующих бюджетных периодах.

Минфин не уточняет, как будет использован «подарок», но подчёркивает, что решение о распределении полученных денег будет приниматься в соответствии с действующим законодательством.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Раде заявили, что с помощью «подарка» от МВФ Украина спокойно пройдет пик долговых выплат фонду в сентябре, т. е. деньги будут потрачены на выплату долгов. Тогда же было заявлено, что это «подарок», который делает фонд, и как его тратить, решает по факту сама страна-получатель.

Всего фонд утвердил дополнительную эмиссию на сумму $650 млрд, из этой суммы часть Украины составила всего $2,7 млрд. Средства были получены 23 августа.