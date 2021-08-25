Первоуральск, Свердловская область, 25 августа, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Под Первоуральском Свердловской области авиация приступила к тушению очередного природного пожара. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области

Вертолёт Ми-8 уже произвёл три слива воды. Угроза перехода огня на сады снята. Тушение продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник в районе Хомутовки. А ещё ранее в Первоуральском городском округе произошло ещё два крупных природных пожара.