Подгорица, 25 августа, 2021, 16:48 — ИА Регнум. По данным статистического управления, в 2020 году в Черногории было 11 280 компаний с иностранным капиталом. Из общего числа наибольшая часть иностранных компаний принадлежит турецким бизнесменам — 3 250, или 28,8 процента.

Флаг Черногории

Большинство компаний было открыто на черногорском побережье, особенно в Будве, а также и в столице Подгорице.

Повышение интереса турецких бизнесменов к инвестированию в Черногорию зафиксировано в последние годы, особенно после членства Черногории в НАТО.