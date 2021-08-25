Кравцов заявил о позитивной динамике в российском образовании
Москва, 25 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Российское образование с опережением графика движется к тому, чтобы войти в число мировых лидеров. Об этом 25 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета.
Иван Шилов ИА REGNUM
Школа
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«Отечественная система образования показывает позитивную динамику. Мы опережаем установленные показатели 2020 года по вхождению в число ведущих стран по уровню общего образования», — сказал Кравцов.
Тем не менее, власти понимают, что для достижения этой цели предстоит еще большая работа, подчеркнул глава Минпросвещения.