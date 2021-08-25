Москва, 25 августа, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Празднование Дня знаний 1 сентября пройдет в России в очном форме. Об этом 25 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета.

Виктория Ивановская ИА REGNUM 1 сентября

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«Мы активно готовимся к празднованию Дня знаний, который пройдет очно. Приоритеты здесь — безопасность», — сказал глава Минпросвещения.

По его словам, учебные заведения готовы принять все 17 млн российских школьников в новом учебном году.