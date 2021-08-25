* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 25 августа, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Руководство США в Афганистане получает конкретные угрозы о планируемых нападениях ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на толпы людей за пределами аэропорта Кабула, сообщает 25 августа CNN со ссылкой на представителя оборонного ведомства США.

Морская пехота США в Афганистане

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США считают, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), считающаяся заклятым врагом «Талибана»(организация, деятельность которой запрещена в РФ), хочет устроить хаос в аэропорту. Чиновник сослался на данные, позволяющие предположить, что группировка планирует совершить несколько нападений.

Опасения усилились после того, как более 100 заключенных, верных ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сбежали из двух тюрем вблизи Кабула, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили афганскую столицу.

Напомним, что накануне, 24 августа, представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил: «Поступают сообщения о том, что некоторые недоброжелатели хотят нарушить ситуацию с безопасностью в аэропорту, нападая на людей и СМИ и причиняя им вред. Поэтому не приближайтесь к аэропорту, чтобы не пострадать».

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это террористическая группировка, которая впервые появилась в Сирии и Ираке. Группировка сформировала ячейки в Кабуле, которые с 2016 года осуществили ряд разрушительных атак с помощью террористов-смертников.

В последние годы организация усилила свое присутствие в восточном Афганистане, особенно в провинциях Нангахар и Кунар. В августе прошлого года боевики напали на главную тюрьму в Джелалабаде, столице Нангахара, чтобы освободить десятки своих сторонников, захваченных афганской армией и полицией.