Тюмень, , 16:54 — REGNUM В Тюменской области аннулирована регистрация четырёх кандидатов в депутаты. Об этом сообщает региональный избирком.

Выборы Scott Maxwell

Из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Тюменской областной думы седьмого созыва, выдвинутого региональным отделением Социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» исключены кандидаты Сергей Морев (№ 3 в списке), Михаил Сологуб (№ 16), Александра Илей (№ 28).

Также были аннулированы регистрации Сергея Морева и Владислава Осатюка, которые собирались баллотироваться в Госдуму РФ.

Все перечисленные кандидаты представили 23 августа 2021 года в избирательную комиссию Тюменской области соответствующие заявления.

Напомним, по данным избиркома Тюменской области, на выборы в Госдуму РФ восьмого созыва принимают участие 15 партий, в Тюменскую областную думу — восемь. Голосование за кандидатов в депутаты намечено на 17, 18 и 19 сентября 2021 года.