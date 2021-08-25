Киев, 25 августа, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что на Украине не захотели услышать основные месседжи Владимира Путина, которые российский лидер высказал в своей статье, опубликованной в июле.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Россия

Об этом Медведчук заявил в интервью на телеканале «Первый независимый» сегодня, 25 августа.

«Он никоим образом не посягает на государственность Украины. Более того, он не посягает на построение в Украине так называемой формы государственного устройства, на путь строительства которого стала сегодняшняя власть, — «анти-России»… Он говорит о том, что есть люди в Украине, и в первую очередь русскоязычное население, которое не соглашается с тем, что здесь хотят строить «анти-Россию». И это правда, потому что так считают избиратели нашей партии, так считают очень многие люди у нас в стране», — заявил Медведчук.

Лидер ОПЗЖ напомнил, что накануне дня независимости он опубликовал статью «Какой может быть Украина? Какой быть Украине?», в которой анализирует те перспективы, которые есть у страны, исходя из ее потенциала, и то будущее, к которому ведет страну действующая власть под руководством президента Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована 12 июля. В ней глава государства подчёркивает, что считает русский и украинский народы единым целым, а также анализирует ряд исторических моментов, связанных с созданием Украины.

В рамках обсуждения статьи Медведчук заявил, что одна только украинизация не может стать полноценной идеологией существования государства в современном мире.

«Эту идеологию дополнили другой целью — превращением Украины в «анти-Россию», и эта цель быстро становится основной. Она абсолютно не выгодна украинскому народу и является продуктом, навязанным украинской власти диктатом западных стран в формате внешнего управления, которое, к сожалению, осуществляется в стране», — подчеркнул оппозиционный политик.