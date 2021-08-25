Саратов, 25 августа, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Саратове выявили нарушения при оказании развлекательных услуг детям, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Gamer.ru Лабиринт

По данным ведомства, индивидуальный предприниматель оказывает в городе услуги по прохождению квеста-лабиринта «Дом Ужасов». Участники должны пройти лабиринт и найти выход в помещении, оборудованном как дом, наполненный имитациями трупов людей с уродливой внешностью и сопровождающимися сценами насилия, а также отрезанными частями тела. Во время прохождения квеста появляются издающие разные стоны и звуки куклы с целью вызвать чувство страха у посетителей. Фигуры с отрезанными частями тела встречают любителей ужаса уже при входе в лабиринт. При этом в месте общего доступа, где не проверяют возрастное ограничение, могут находится дети от 0 лет.

Согласно постановлению прокурора, виновное лицо привлечено к административной ответственности. В соответствии с законодательством, информация, вызывающая у детей страх и ужас, относится к информации, распространение которой ограничено среди детей определенного возраста. Выявленные нарушения были устранены.

ИА REGNUM ранее сообщало, несколько минут пришлось провисеть вниз головой посетителям саратовского парка «Лукоморье», которые решили прокатиться 20 июня на аттракционе «Камикадзе».

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