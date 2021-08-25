Москва, 25 августа, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Гражданам России, имеющим иностранное гражданство, можно поступить на государственную службу в РФ, если от этого гражданства нельзя избавиться по независящим от этого человека причинам, сообщается 25 августа на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Кресло чиновника

В соответствующем указе, подписанном российский президентом Владимиром Путиным, сказано, что российский гражданин, «имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по независящим от него причинам, может быть принят на государственную и муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне».

При этом возможно или невозможно прекращение иностранного гражданства для человека, претендующего на место на госслужбе в России, — будет определяться решением главы государства или решением комиссии по вопросам гражданства при президенте РФ.

Также уточняется, что граждане из вышеуказанной категории, претендуя на должность госслужащего, должны «принимать все возможные меры, направленные на прекращение» иностранного гражданства и воздерживаться от получения документов, удостоверяющих личность гражданина иностранного государства.

Также упоминаются исключительные случаи, когда граждан вышеуказанной категории могут, с их согласия, перевести на иную должность в связи со служебной необходимостью и при условии, что это не противоречит интересам государственной или муниципальной службы.

«Назначение гражданина на должность, продолжение прохождения им службы на замещаемой должности, перевод гражданина, с его согласия, на иную должность осуществляется на условиях срочного служебного контракта, срок действия которого не может превышать срока действия решения комиссии», — говорится в документе.