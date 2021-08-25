Саранск, 25 августа, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В отношении 54-летнего жителя Мордовии вынесен приговор по чч.3,4 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

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Установлено, что в течение 2020 года мужчина неоднократно совершал действия, посягающие на половую неприкосновенность своей 9-летней дочери и 14-летнего сына бывшей супруги. Дети рассказали об этом матери, и женщина обратилась в правоохранительные органы. После доследственной проверки было возбуждено уголовное дело, мужчина задержан и заключен под стражу.

В рамках расследования были проведены допросы и судебные экспертизы, которые подтвердили причастность мужчины к указанным деяниям.

Приговором суда ему назначено 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года 42-летний житель Ярославской области был признан виновным в совершении в течение пяти лет насильственных действий сексуального характера над собственной дочерью. Он получил 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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