Москва, 25 августа, 2021, 16:36 — ИА Регнум. В российской системе образования не планируется заменять работу живых педагогов цифровыми инструментами. Об этом 25 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании президиума Госсовета.

Pixabay.com В школе

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По словам главы Минпросвещения, цифровые технологии в образовании создаются и внедряются для поддержки учителей, а не ради их замены.

«Вновь подчеркну: разработка новых цифровых образовательных платформ, баз данных, которые должны быть государственными, это не самоцель, а в помощь учителю. Никогда никакие электронные ресурсы не заменят учителя», — сказал Кравцов.