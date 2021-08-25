Омск, 25 августа, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Ребёнка из Омска с редким заболеванием обеспечили необходимым лекарством лишь после вмешательства прокуратуры.

stecks05 Лекарство

Как сообщили ИА REGNUM 25 августа в прокуратуре Омской области, житель Омска обратился в надзорное ведомство с просьбой о проведении проверки. Установлено, что его маленькая дочь страдает редким заболеванием — муковисцидозом. Ребёнку необходим систематический приём дорогостоящих препаратов. Общая стоимость препарата на один месяц лечения — около 30 тысяч рублей.

Как подчеркнули в ведомстве, ребёнок не обеспечивался необходимым лекарством своевременно и в полном объёме. В связи с этим прокурор Центрального округа Омска направил в суд исковое заявление, требуя обязать региональный минздрав принять меры по обеспечению девочки лекарством.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Маленькой омичке предоставили жизненно необходимый лекарственный препарат.

Как сообщало ИА REGNUM, пермских чиновников заставили обеспечить ребёнка дорогостоящим лекарством.

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