Новый Некоуз, Ярославская область, 25 августа, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В Некоузском районе Ярославской области прошли военные учения по восстановлению железнодорожного моста через реку Волга. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Военные учения

По легенде учений отрабатывались действия по восстановлению наплавного железнодорожного моста после авиаудара, эвакуации техники, организации работы железнодорожной паромной переправы.

«Сегодня войска действовали слаженно и умело, вопросов к ним нет. Это заключительный этап подготовки при завершении летнего периода обучения войск», — заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков

Всего в учениях было задействовано 150 единиц техники и более 1000 военнослужащих Западного военного округа.