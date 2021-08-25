Екатеринбург, 25 августа, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки было ликвидировано 12 природных пожаров. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

ГУ МЧС по Свердловской области Пожар близ Первоуральска

На утро 25 августа в регионе действовал 51 пожар. 24 из них было локализовано.

Крупные возгорания зафиксировали в Пышминском, Первоуральском и Ревдинском городских округах. В тушении пожаров на территории региона задействованы 738 человек и 239 единиц техники.

«Ситуация находится под контролем губернатора Евгения Куйвашева. Все поручения, ранее данные им для борьбы с природными пожарами, выполняются», — отмечает первый замгубернатора Александр Высокинский.

В регионе сохраняется ветреная и сухая погода. Продолжает действовать особый противопожарный режим.