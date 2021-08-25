Нижний Новгород, 25 августа, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Спустя более 15 лет установлена личность подозреваемого, лишившего жизни пассажира на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Василий Иванов ИА REGNUM Символика 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода на железнодорожном вокзале

В апреле 2005 года под пятой платформой на 15 пути Московского вокзала было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения. На теле погибшего имелись многочисленные раны и ссадины. По результатам экспертизы установили, что смерть носит криминальный характер.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия результатов не дали, следов преступник не оставил и задержать его сразу не удалось. Единственным доказательством являлись показания случайного свидетеля, но в течение 15 лет он, опасаясь мести подозреваемого, обличающих показаний не давал.

Однако его показания и большой объем следственных действий позволили установить личность подозреваемого. Под давлением улик он признался в совершении преступления.

По словам подозреваемого, с погибшим он познакомился в кафе, мужчины выпили, возник конфликт, который закончился дракой и смертью одного из участников. Подозреваемый заявил, что убивать мужчину он не собирался и в течении 15 лет сожалел о произошедшем.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»). После завершения необходимых следственных действий и экспертиз уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Верховный суд Марий Эл вынес приговор в отношении 55-летнего местного жителя по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «а» и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство по предварительному сговору, покушение на убийство двух лиц группой лиц»). Осужденный более 15 лет находился в федеральном розыске.

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