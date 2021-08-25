Красногорск, 25 августа, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Программа замены лифтов в многоквартирных домах Подмосковья исполнена на 60%. Об этом 25 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Фото Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Калужской области Новый лифт

С начала 2021 года на территории региона выполнили 648 работ по лифтовому оборудованию в 204 многоквартирных домах. Больше всего замен было произведено в таких городских округах, как Красногорск, Королев, Мытищи, Ленинский, Одинцовский, Люберцы, Реутов, Электросталь, Дмитровский, Истра и Пушкинский.

Всего же за семь лет на территории Подмосковья заменили 11 575 лифтов в 3 713 многоквартирных домах.