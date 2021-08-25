Санкт-Петербург, 25 августа, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Единовременную выплату в размере десять тысяч рублей, анонсированную накануне, 24 августа, президентом РФ Владимиром Путиным, пенсионеры получат в сентябре 2021 г., сообщили 25 августа в пресс-службе ПФР по Санкт-Петербургу.

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«Единовременная денежная выплата будет осуществлена в сентябре 2021 года Пенсионным фондом в беззаявительном порядке на основании имеющихся у Пенсионного фонда данных», — сообщили в ведомстве.

Выплату получат граждане России, постоянно проживающие на территории страны и, по состоянию на 31 августа 2021 г., являющиеся получателями пенсий, выплата которых производится ПФР.

Если гражданин РФ получает одновременно две пенсии, одну из которых выплачивает ПФР, то единовременная выплата будет осуществляться ПФР. Доставка денег пенсионерам будет происходить в том же порядке, в котором производится доставка соответствующих видов пенсий.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 августа, Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию»: пенсионеры, согласно документу, получат по десять тысяч рублей, что является «мерой социальной поддержки».