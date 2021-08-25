Челябинск, 25 августа, 2021, 16:13 — ИА Регнум. В Челябинской области введены ограничения для транспорта на федеральной трассе М-5 «Урал». Об этом сообщает Управление дорог «Южный Урал».

Rosavtodor.ru М-5 Урал

Оно действует на промежутке с 1829 по 1844 км на период ремонта. Снять ограничение планируют 20 сентября.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут. В помощь им могут пригодиться соответствующие информирующие интернет-приложения, отмечают в ведомстве.