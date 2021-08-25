Красногорск, 25 августа, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Более 66% зерновых и зернобобовых культур собрано сельхозпредприятиями Подмосковья с начала уборочной кампании 2021 года. Об этом 25 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Orel-region.ru Первый миллион тонн зерна

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского, эти цифры существенно выше показателей за аналогичный период 2020 года, когда удалось собрать только 49% урожая.

«В Подмосковье сохраняются активные темпы проведения уборочных работ зерновых культур. По состоянию на 24 августа валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе составил более 333 тыс. тонн, что на 11% больше, чем на эту дату в прошлом году», — сказал Воскресенский.