Киев, 25 августа, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Объемы промышленного производства на Украине в июле 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 0,2%.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Соответствующие данные обнародовала 25 августа государственная служба статистики Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации ведомства, всего за январь-июль 2021 года рост промпроизводства на Украине составил 1,8%. Отмечается, что в летние месяцы рост замедлился, несмотря на низкую базу сравнения 2020 года.

Напомним, что по итогам 2020 года падение промпроизводства на Украине составило около 4,5%.

В начале текущего года наблюдалось продолжение падения, однако весной общий результат вышел в плюс за счет роста в 13% в апреле, который был достиг исключительно за счет того, что в прошлом году в этом месяце в стране был объявлен общенациональный локдаун из-за коронавируса.