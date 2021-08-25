Москва, 25 августа, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Администраторы клуба фанатов певицы Риты Дакоты сообщили о роспуске своего сообщества. Они опубликовали пост на эту тему в социальной сети Instagram.

Скриншот с YouTube Рита Дакота

https://www.instagram.com/p/CS97NZ9oRYZ/

«…уже слишком долго наши отношения с любимой певицей стали не такими, как нужно», — поделились причиной распада клуба его администраторы. Они также отметили, что не хотят меняться вместе с Ритой Дакотой и устали «стучаться в закрытую дверь».

ИА REGNUM напоминает, что Рита Дакота (настоящее имя — Маргарита Герасимович) — российская и белорусская певица, автор текстов песен и композитор. В 2007 году она стала участницей проекта «Фабрика звёзд».