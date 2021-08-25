Ярославль, 25 августа, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Прощание с первым секретарём Ярославского обкома КПРФ Александром Воробьёвым состоится 27 августа в ритуальном зале «Некрополь» на территории Соловьёвской больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в обкоме партии.

Ритуальный зал

Гражданская панихида и отпевание пройдут с 10 до 12 часов. Вероятнее всего, тело Александра Воробьёва будет кремировано. Так хотят родственники.

Также стало известно, что супруга Александра Воробьёва, которая лечилась от ковида вместе с мужем, выписана из больницы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер ярославских коммунистов скончался от осложнения после коронавируса в больнице утром 25 августа.