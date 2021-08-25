Подгорица, 25 августа, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В Черногории опубликовали опубликовали данные о наполнении госбюджета в 2021 году. С начала года с момента сбора всех налогов в государственную казну было перечислено почти 1,2 миллиарда евро, что на 80 миллионов больше, чем в 2020 году, тогда как по сравнению с 2019 годом это снижение на 60 миллионов, сообщила налоговая и таможенная администрация.

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Данные показывают, что сборы налога на добавленную стоимость (НДС) на внутреннем рынке были ниже с начала года по сравнению с тем же периодом 2020, но и 2019 года, пишет «Дневне новине».

Однако, отмечается, что начало летнего туристического сезона положительно повлияло на экономический оборот.

Что касается сбора налога на добавленную стоимость с импорта, то с начала января по 20 августа он составил почти 310 миллионов, что на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, но также на девять процентов меньше, чем в 2019 году.