Москва, 25 августа, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Свои поздравления народному артисту России, художественному руководителю и главному дирижеру Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова Владимиру Андропову по поводу его 75-летнего юбилея направил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Поздравительная телеграмма 25 августа обнародована на сайте российского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Многие годы ваш творческий путь неразрывно связан с легендарным оркестром народных инструментов России имени Н. П. Осипова, который является национальным достоянием нашей страны. Под вашим руководством знаменитый коллектив сохраняет богатые традиции», — говорится в поздравительном сообщении.

Также Мишустин указал, что оркестр смог покорить сердца миллионов слушателей в самых разных странах мира благодаря таланту, высокому исполнительскому мастерству, умению передавать красоту классических произведений, мелодичность русской народной музыки и глубину военных песен.

«Этот успех и популярность — во многом и ваша заслуга», — подчеркивается в поздравлении главы российского правительства.

Отметим, Владимир Андропов с 2009 года является художественным руководителем и главным дирижером Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П. Осипова.