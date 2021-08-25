Москва, 25 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В России в первую очередь подорожают те овощи, цены на которые отличаются высокой изменчивостью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

(сс) JerzyGorecki Овощи

«Сезонная дефляция, связанная с появлением на прилавках плодоовощной продукции урожая текущего года, как правило, проявляется в июле — начале сентября. Во второй половине сентября цены обычно переходят к росту, — сказала она. — В первую очередь дорожают те виды овощей, цены на которые отличаются высокой изменчивостью. В последние годы это были помидоры и огурцы, цены на которые переходили к росту уже в сентябре. Цены на другие виды овощей, например картофель, замедляют темпы снижения и переходят к росту с октября-ноября. В 2021 году данная тенденция также сохранится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред правительства РФ Виктория Абрамченко поручила предусмотреть меры по наращиванию мощностей для хранения овощей.