Архангельск, 25 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Архангельской области единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат почти 400 тысяч пенсионеров. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

«Забота о старшем поколении — одна из важнейших задач нашего государства. Комфортные условия жизни, качественная медицинская помощь и достойная пенсия — то, над чем работают сейчас органы власти всех уровней, — написал глава региона. — Новую меру поддержки выплатят уже в сентябре, для этого самим пенсионерам никуда не нужно обращаться, это произойдёт автоматически. В Архангельской области ее получат почти 400 тысяч человек».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФВладимир Путин подписал указ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», согласно которому российские пенсионеры получат единовременную выплату на сумму в 10 тысяч рублей.