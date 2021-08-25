Варшава, , 16:04 — REGNUM Представители социологического центра IBRiS провели исследование общественного мнения в Польше по поводу поддержки политических сил населением. По его итогам оказалось, что рейтинг правящей партии «Право и справедливость» снизился до 35,5%, хотя месяц назад этот показатель составлял 36,3%. Результаты исследования опубликованы на портале Onet.pl.

Опрос

На втором месте по популярности оказалось движение «Польша — 2050», которое пока не получило статус политической партии. За его представителей готовы отдать голоса 21,2% респондентов, хотя по результатам исследования месячной давности этот показатель составлял всего 24,8%.

Либералы из «Гражданской платформы», как и месяц назад, заняли в нынешнем рейтинге третье место с результатом в 20,1% симпатий респондентов. По результатам предыдущего исследования, проведенного месяц назад, их рейтинг был выше на 1,9% и составлял 22%.

Пятипроцентный барьер, достаточный для получения мест в парламенте, преодолели также «Левые» с 6,5% голосов опрошенных и партия «Конфедерация» с 5%. Польской крестьянской партии совсем немного не хватило, чтобы набрать 5% голосов — её результатом оказалось 4,4% симпатий.

Исследование было проведено 19−20 августа, в нем приняли участие 1 100 респондентов — взрослых жителей Польши из разных регионов.