Москва, 25 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Продажа нефти из американских запасов едва ли приведет к обвалу мирового рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал новость о том, что власти США решили продать около 20 млн баррелей нефти.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Стоимость бензина в США активно растет в связи с нынешним уровнем цен на нефть. Это, естественно, провоцирует инфляцию. Продажа нефти из стратегических запасов позволит сдержать такой стремительный рост цен, — сказал Каленов. — Кроме того, доходы от продажи нефти из резерва планируется использовать для финансирования плана модернизации инфраструктуры США. Америка не входит в ОПЕК+, однако все равно пытается оказывать свое воздействие. Тем не менее продажа запасов вряд ли серьезно повлияет на цену и уж тем более не сможет обвалить рынок. На период до конца 2021 года цена может опуститься до 60−65 долларов, что в принципе вполне устроит всех участников нефтяного рынка».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как страны ОПЕК отреагируют на решение властей США выбросить на рынок до 20 млн баррелей нефти.