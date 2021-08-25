Первоуральск, Свердловская область, 25 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Под Первоуральском (Свердловская область) начали эвакуировать людей, чтобы защитить их от последствий природного пожара.

Правительство Иркутской области Лесной пожар

Огонь горит в районе деревни Хомутовка. Из садового товарищества № 82 эвакуировали 56 человек, готовится к эвакуации санаторий-профилакторий «Лесная сказка» (75 человек).

По информации регионального департамента информполитики, планируется также эвакуировать садовое товарищество № 79 и находящийся неподалёку психоневрологический диспансер.

«Для безопасной эвакуации населения были сформированы колонны личного транспорта и автобусов администрации, которые передвигались до г. Первоуральска в сопровождении пожарных автоцистерн», — сообщили в МЧС.