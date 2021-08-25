Москва, 25 августа, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Россия нарастила государственный долг, ситуация не выглядит критичной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал информацию о том, что госдолг РФ вырос до 20,4 трлн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Долг

«Несмотря на такой рост госдолга, ситуация не представляется критичной, — сказал Каленов. — В настоящий момент он составляет 17,7% от ВВП, и, по заявлениям Минфина, в ближайшие три года его объем будет колебаться в диапазоне 18−20%. При этом динамика госдолга объясняется преимущественно увеличением внутренних обязательств. Основная причина — это, конечно, пандемия коронавируса и связанные с ней последствия. В бюджете образовалась большая дыра, потребуется время для ликвидации негативных явлений».

Однако, как подчеркнул Каленов, вряд ли российской экономике угрожает в связи с этим что-то серьезное.

«Через подобное проходят многие экономики мира», — сказал Каленов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что РФ не стоит наращивать государственный долг, так как это чревато усилением ее зависимости от внешних факторов.