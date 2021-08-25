Киев, 25 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Оператор ГТС Украины намерен официально предложить свои услуги по управлению газопроводом «Северный поток — 2», заявил 25 августа глава украинской госкомпании Сергей Макогон.

Tsoua.com Сотрудники ООО «Оператор ГТС Украины»

Своё заявление чиновник сделал в социальных сетях, рассуждая на тему того, какие последствия могут быть у решения суда в Германии, который подтвердил, что «Северный поток — 2 должен следовать нормам Третьего энергопакета ЕС.

«Предложим наши услуги по управлению «Северным потоком — 2» как реально независимый от РФ оператор ГТС», — отметил Макогон.

Подробности представитель Киева не сообщил.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно — оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG проиграла в суде дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы ЕС.